Premier League : Mohamed Salah élu joueur du mois pour la quatrième fois de la saison

Avec six buts en quatre matches, dont un quadruplé contre Watford, le "Pharaon" a une nouvelle fois été étincelant le mois dernier. Après novembre, décembre et février, Salah enchaîne donc une quatrième distinction personnelle.



L'international égyptien a été concurrencé par le trio de Tottenham Hotspur, Dele Alli, Heung-Min Son et Jan Vertonghen, ainsi que par Leroy Sané et David Silva de Manchester City pour remporter le prix.