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Saudi Pro League : Al Nassr s’impose 3-0, Cristiano Ronaldo inscrit le 980e but de sa carrière, Sadio Mané passeur



Saudi Pro League : Al Nassr s’impose 3-0, Cristiano Ronaldo inscrit le 980e but de sa carrière, Sadio Mané passeur
Après une trêve internationale mouvementée, marquée par son départ du rassemblement de l’équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo a retrouvé les terrains avec Al Nassr à l’occasion de la 8e journée de Saudi Pro League face à Al-Diriyah. Le club saoudien s’est imposé sur le score de 3-0.

L’attaquant portugais a ouvert le score dès la 23e minute, en profitant d’un ballon mal repoussé par le portier adverse après une frappe de Kingsley Coman. Il inscrit à cette occasion le 980e but de sa carrière. Samu Costa a doublé la mise à la 35e minute.

Sadio Mané a ensuite délivré une passe décisive à Coman sur le troisième but. L’international sénégalais poursuit son excellent début de saison avec déjà 3 passes décisives et 2 buts.

Grâce à cette victoire, Al-Nassr remonte à la deuxième place, à égalité de points avec le leader, Al-Qadsiah.
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Moussa Ndongo

Vendredi 9 Octobre 2026 - 22:51


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