Retraite de Cheikhou Kouyaté : la FSF lui rend hommage et salue son “amour indéfectible” pour le maillot national (images)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a réagi à l’annonce de la fin de carrière professionnelle de l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté. Sur sa page Facebook, l’instance fédérale salue une « carrière marquée par l’engagement, le leadership » et un « amour indéfectible pour le maillot national ».
Le message de la FSF
La légende Cheikhou Kouyaté annonce sa retraite après une carrière marquée par l’engagement, le leadership et un amour indéfectible pour le maillot national.
Merci pour toutes ces années de dévouement et les émotions partagées. Ton nom restera à jamais gravé dans l’histoire du football sénégalais.
Merci pour tout, Cheikhou !
Le message de la FSF
La légende Cheikhou Kouyaté annonce sa retraite après une carrière marquée par l’engagement, le leadership et un amour indéfectible pour le maillot national.
Merci pour toutes ces années de dévouement et les émotions partagées. Ton nom restera à jamais gravé dans l’histoire du football sénégalais.
Merci pour tout, Cheikhou !
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