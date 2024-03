Premier League : Nicolas Jackson inscrit son 8e but de la saison avec Chelsea

Après avoir marqué contre Leeds United en 5e tour de la FA Cup, Nicolas Jackson vient d’inscrire un autre but ce samedi en Premier League. Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Brendford lors de la 27e journée du championnat anglais.



Nicolas Jackson a repris de la tête un centre déposé par Malo Gusto (1-0). Chelsea a vu Brentford lui passer devant. Mais les Blues ont arraché le nul grâce Axel Disasi (2-2).



L’international sénégalais signe ainsi son 8e but de la saison en 23 matchs de Premier League et 11e réalisation toutes compétitions confondues. Il se rapproche d’El Hadji Diouf. L’ancien attaquant de Liverpool avait marqué 9 buts en 27 matchs avec Bolton en 2004-2005.



Jackson est le deuxième meilleur buteur du club londonien derrière l’international anglais, Cole Palmer (24 ans, 22 matchs, 10 buts et 6 passes).