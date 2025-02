Premier League : Pape Matar Sarr sauve Tottenham à Brentford

Tottenham a enfin retrouvé le chemin de la victoire après une série de quatre défaites consécutives en Premier League. Les Spurs se sont imposés 2-0 sur le terrain de Brentford ce dimanche, grâce à une performance solide et déterminée.



Le héros de la rencontre n’est autre que Pape Matar Sarr, qui a une nouvelle fois montré son sang-froid et sa qualité en inscrivant le but de la victoire à la 87e minute. Ce dernier a permis à son équipe de prendre l'avantage, offrant ainsi une précieuse victoire à Tottenham.



Avec ce succès, les spurs ont mis fin à une spirale négative de quatre défaites consécutives en Premier League.