Premier League: Sadio Mané inscrit son 6e but de la saison

Il n’y a plus que Mohamed Salah (10 buts) et Jamie Vardy (7 buts) devant Sadio Mané dans le classement des meilleurs buteurs de la Premier League cette saison. L’international sénégalais vient d’inscrire son 6e but en championnat dans le match en cours qui oppose Liverpool à Brighton.



Les Reds mènent 2-0 après une demi-heure de jeu grâce à des buts de Oxlade-Chamberlain et Sadio Mané.