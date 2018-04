Premier League : Sam Allardyce compare Idrissa Gana Gueye à Ngolo Kanté

Décidément, Idrissa Gana Gueye est en train de se faire un nom et une "sainte" image du côté de l'autre club de la ville de Liverpool. Revenu de blessure samedi et entré en cours de jeu dans le derby a même vu un couple fan d'Everton lui honorer en baptisant leur fils en son nom.



Ce mardi, à la Une du site internet du club, Sam Allardyce a souligné l'importance du retour d'Idrissa Gana Gueye dans son équipe, lors du derby de samedi dernier face à Liverpool (0-0)



Le Sénégalais est entré en jeu en deuxième mi-temps dans le derby de Merseyside samedi après avoir surmonté un problème mineur aux ischio-jambiers.



Le joueur de 28 ans a immédiatement exercé son influence sur un match qui commençait à bouillir au moment de son entrée en jeu, passant la balle rapidement et progressivement et mordant dans les tacles

Il a réussi 17 des 22 passes qu'il a tentées en seulement 33 minutes sur le terrain et a remporté les trois défis qu'il a contestés - un chiffre égal à celui de Dominic Calvert-Lewin et du capitaine des Reds Jordan Henderson, qui était sur le terrain pendant 90 minutes.



Et le manager a comparé l'international sénégalais aux 47 sélections à N'Golo Kante, le champion et meilleur joueur de Premier League (2016-2017). Disant que c'est un joueur dont la course incessante et le positionnement intelligent l'ont vu devenir la référence pour les milieux de terrain modernes et profonds.

"Idrissa est important sans la balle dans la façon dont il filtre le dos quatre. Il a ce style N'Golo Kante et nous avons entendu les éloges sur Kante et ce qu'il a fait pour Leicester City [quand Leicester a remporté le titre en 2015/16]. Donc, je pense que Gana est ce type de joueur pour nous", dit-il sur le site du club avant d’ajouter : "Et ses capacités en possession sont très bonnes, il donne rarement le ballon et c'est ce dont nous avons besoin. Il nous donne une vraie consistance. "



Le très mobile milieu de terrain a couvert une énorme quantité de terrain lors de sa sortie contre Liverpool, en reprenant sa position et ses performances qui ont été des ingrédients clés dans la victoire d'Everton à Stoke City.



Gana, qui a rejoint les Blues de Villa à l'été 2016, a gfait plus de tacles ​​que tout autre joueur de haut vol la saison dernière, son total de 135 lui permettant de battre Ngolo Kanté dans ce secteur.

Le joueur, qui s'apprête à représenter son pays à la finale de la Coupe du monde en Russie, a signé un nouveau contrat avec son club qui veut le garder au Goodison Park au moins jusqu'en juin 2022 ce qui a poussé Allardyce à dire: "J'adore son attitude, la façon dont il interprète le football, le dévouement et la concentration avec lesquels il s'entraîne tous les jours et toujours avec un sourire sur son visage. "





Source : EvertonFC