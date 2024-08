Premier League : Sean Dyche explique l'intégration progressive d'Iliman Ndiaye à Everton

Recruté en provenance de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye espère rapidement s’imposer à Everton. En conférence de presse, l’entraîneur Sean Dyche a expliqué son choix, soulignant qu’il prend le temps de bien l’intégrer dans son schéma tactique et d'évaluer sa forme avant de le lancer dans la compétition.



« La chose la plus difficile à influencer dans le football, c’est le fait de marquer des buts. Tout le monde le sait, c’est pourquoi les buteurs sont si chers et si demandés. Les joueurs cliniques en général sont très difficiles à trouver. Nous avons fait venir des joueurs cet été qui, selon nous, peuvent être plus efficaces », a dit Sean Dyche.



« Ils vont découvrir la Premier League, notamment Ili (Iliman Ndiaye) et Jesper (Lindstrom), mais ils ne l’ont pas encore expérimentée. C’est mon travail de leur donner une chance quand ils seront prêts à jouer. Pour l’instant, je pense qu’il y a encore un peu de travail à faire et un peu de sensibilisation pour qu’ils comprennent ce qu’est la Premier League », a confié l’entraîneur anglais.