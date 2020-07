Premier League : Sheffield United corrige Chelsea

Chelsea s'est largement et logiquement incliné sur le terrain de Sheffield United (3-0) samedi. La place en C1 des Blues est plus que jamais menacée.



Sheffield United a logiquement battu Chelsea (3-0) à une vitesse « Mc 2 », grâce à des buts de McGoldrick (2) et McBurnie. Plus réactif que Zouma et Christensen, McGoldrick a d'abord marqué de près (1-0, 18e) en reprenant le ballon repoussé par Kepa, après un premier tir de McBurnie. Lequel a doublé le score de la tête sur un bon centre de Stevens en devançant Zouma (2-0, 33e).





La pression de Chelsea en fin de match n'a rien changé au score, pas plus que l'entrée en jeu intéressante d'Olivier Giroud. Au contraire, c'est McGoldrick qui a inscrit un troisième but, en contre, en reprenant un ballon mal dégagé par Rüdiger (3-0, 76e). Cette défaite contrarie les Blues (3e) dans leur quête de Ligue des champions, car ils sont sous la menace immédiate de Manchester United, 5e mais qui ne compte que 2 points de retard. Sheffield United, en revanche, peut rêver d'Europe.