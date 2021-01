Premier League: Tottenham revient à hauteur de Liverpool

Serge Aurier s'est illustré par un but ce dimanche (5e) lors du match de la 19e journée de Premier League face aux derniers Sheffield. Un but de la tête sur un coup de pied arrêté de son coéquipier Heung-min Son. Harry Kane a ajouté le second but de son équipe en fin de première période (40e) portant son total de buts à 12 en Championnat.



L'ancien lyonnais Tanguy Ndombele a aussi participé à la fête de la meilleure des manières en inscrivant le but du match (62e) avec un subtil lob de l'extérieur du pied, le tout en taclant.



Au retour des vestiaires, l'attaquant irlandais McGoldrick avait profité d'un relâchement des hommes de José Mourinho pour inscrire le seul but de son équipe (59e).



Au classement, les Spurs remontent à la 4e place à égalité de points avec Liverpool, et à 3 points du leader, Manchester United. Les deux équipes s'affrontent ce dimanche (17h30). Quand aux joueurs de Sheffield, la saison cauchemardesque continue avec 5 points en 19 matchs.