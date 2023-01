Premier League : choc Liverpool-Chelsea, malheur au vaincu

Liverpool-Chelsea, choc au sommet de la 21e journée de Premier League ? Vulgaire joute de ventre mou, dirait-on plutôt en regardant le classement des deux équipes. Si l'affiche a de quoi faire rêver sur le papier, avec un passif chargé et une myriade de stars mondiales, force est de constater que ni les Reds (9es), ni les Blues (10es) n'enchantent particulièrement les fans de ballon rond cette saison.



Résultats en dents de scie, qualité de jeu médiocre, remous en interne… Aux abords de la Mersey comme de la Tamise, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Ces deux grands d'Europe ne sont pas à leur place, coincés avec 28 points en milieu de tableau, entre Brentford et Aston Villa.



Loin, très loin de leurs concurrents habituels, Arsenal et les deux Manchester. Le perdant pourrait véritablement s'enfoncer dans la crise.



