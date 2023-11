Premier League : quand Nicolas Jackson se prend pour Cristiano Ronaldo après son triplé

Grand artisan du succès de Chelsea, Nicolas Jackson a inscrit un triplé après avoir pas mal vendangé en cours de rencontre. Pourtant, il aura été celui qui a crucifié Tottenham lors des vingt dernières minutes.



Auteur de seulement 3 buts toutes compétitions confondues au coup d'envoi de ce choc et muet depuis le 7 octobre dernier, l'attaquant de 22 ans a marqué trois buts en l'espace de 22 minutes chrono durant la fin de partie.



Face à un adversaire réduit à neuf après les expulsions d'Udogie et Romero, l'attaquant sénégalais a d'abord profité d'un bon travail de son compère Raheem Sterling pour donner l'avantage aux Blues en marquant dans le but vide (1-2, 75e).



Il a ensuite enfoncé le clou durant le temps additionnel en reprenant un centre de Gallagher (1-3, 90e+4). Dribblant Vicario sur son dernier but, l’ancien de Villarreal a inscrit son sixième but cette saison en Premier League. Cela valait bien une célébration à la CR7 pour le buteur de 22 ans.