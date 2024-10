Premier galop à Lilongwe : 25 « Lions » présents, Iliman Ndiaye seul absent

Les « Lions » du Sénégal qui doivent affronter le Malawi ce mardi pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 ont effectué leur première séance d’entrainement hier dimanche au stade national de Bingu de Lilongwe, la capitale du Malawi.



L’équipe du Sénégal est arrivée tôt le matin à Lilongwe, bien avant son adversaire le Malawi, a pu récupérer avant de se rendre au terrain d’entrainement à 17h00.



Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), la séance d’entrainement a duré 90 minutes et a été axée sur un réveil musculaire et des circuits de passe, sous la supervision du coach Thiaw et son staff.



Selon des informations, Iliman Ndiaye était le seul des 25 « Lions » à ne pas s’entrainer. Le milieu offensif était en effet sorti vendredi, touché à un pied.



La séance d’entrainement officielle se tiendra ce lundi à 13h00 GMT, au stade national de Bingu. Elle sera précédée par la conférence de presse du sélectionneur Pape Thiaw et d’un joueur.



La rencontre entre le Malawi et le Sénégal est prévue le mardi 15 octobre à 13h00 GMT. Une victoire des « Lions » sera synonyme de qualification.