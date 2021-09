Première journée Ligue des champions: tous les résultats de cette soirée de mardi

Cette première soirée de Ligue des champions de la la saison 2021/2022 a été marquée par la victoire écrasante du Bayern Munich sur la pelouse du FC Barcelone (0-3).



Le champion en titre Chelsea a fait l’essentiel en s’imposant à domicile contre le Zénith Saint-Petersbourg, par la plus petite des marque (1-0) grâce à l’attaquant belge Romelu Lukaku.



À noter également le voyage prolifique de la Vieille Dame en Suède pour s’imposer largement sur la pelouse de Malmö (0-3). Une victoire qui va peut-être permettre à la Juventus de lancer sa saison qui est pour le moment plus que décevante (1 point en 3 journée de Série À).



Lille n’a pas su profiter de sa supériorité numérique face aux Allemands de Wolfsburg. Le LOSC n’a pu faire mieux qu’un match nul vierge (0-0).



Rappelons que Manchester United a été battu par les Young Boys (2-1) un peu plus tôt dans la journée.



Tous les résultats de la soirée avec un total de 16 buts inscrits en 8 matchs