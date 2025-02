Première production de gaz naturel liquéfié à GTA prévu plus tard ce trimestre

Ce matin, les partenaires du projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA), à savoir Kosmos Energy, BP, le Groupe PETROSEN et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), ont annoncé une étape clé dans le développement du champ gazier transfrontalier situé entre la Mauritanie et le Sénégal. Il s'agit de la première production de gaz naturel liquéfié (GNL) à partir du champ GTA, prévu au plus tard ce trimestre.



Le processus de production a commencé avec l'extraction du gaz directement du champ GTA, avant qu’il ne soit acheminé vers le FPSO (Floating Production Storage and Offloading unit) pour être traité. Après cette étape, le gaz est transporté vers le navire flottant de liquéfaction Golar LNG, où il est transformé en gaz naturel liquéfié. Ce dernier sera ensuite exporté sur les marchés internationaux. Le premier chargement de GNL, attendu plus tard ce trimestre, marquera une nouvelle étape importante dans ce projet stratégique.



Le démarrage de la production à Greater Tortue Ahmeyim est une étape décisive qui positionne la Mauritanie et le Sénégal comme des acteurs clés dans le secteur du GNL en Afrique de l’Ouest. Ce projet confère aux deux pays un avantage stratégique grâce à leurs distances de navigation relativement courtes vers l’Europe. Cette dernière constitue un marché en pleine demande de gaz naturel, notamment en raison de la crise énergétique qui secoue le continent.