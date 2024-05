Premières pluies en Casamance : d'importants dégâts enregistrés

Des orages forts et des vents très violents ont frappé toute la région sud du pays cette nuit. La pluie a pris de surprise les populations, selon quelques témoignages recueillis par Libération;



« J'étais assis dans la cour de la maison quand j'ai vu venir ce vent fort et violent qui soufflait dans notre quartier. L'électricité n'étant pas coupée. J'ai entendu un grand bruit, un vent fort qui sifflait dans la maison. Une partie de la clôture de ma maison s'est effondrée», a lâché Ada Diatta, une habitante du quartier populeux de Néma 2.



Son voisin, Abdoulaye Diédhiou, de renchérir : « Beaucoup de maisons, dans notre quartier ont été endommagées ou affectées par ce vent fort qui était accompagné par la pluie».



Selon le journal, des dégâts matériels ont été aussi notés dans les quartiers Alouar, Léona, Kandé et Tilène, Lyndiane-Koboda, Santhiaba et Colobane. A côté de cette bourgade de Ziguinchor (Kandianlang), il y a la cité des enseignants.



« Le phénomène météorologique était trop fort. Il a également occasionné des dégâts matériels importants dans nos maisons avant de dévaster nos vérandas», a expliqué sous le couvert de l'anonymat un enseignant victime de la furie de ces pluies torrentielles et de ces vents forts.



Dans le département de Bignona, le vent aurait affecté des poteaux électriques sur la route nationale N°4 plongeant du coup des villages dans le noir et dans une insécurité pendant plusieurs heures.



A signaler, par ailleurs, que malgré la teneur et l'intensité de ces fortes pluies et de ces vents forts et violents, aucune perte en vies humaines n'a été notée.