Premières tendances: Macky en tête, mais pas absolument majoritaire

Les résultats provisoires du scrutin de ce dimanche 24 février 2019 continuent de tomber et laisse entrevoir des tendances qui donnent Macky Sall vainqueur, mais pas assez pour passer au premier tour.



En effet, le Président sortant a remporté les principaux bureaux témoins de la capitale sénégalaise avec un score très serré. Il est suivi de Idrissa Seck et Ousmane Sonko.



A Touba, Idrissa Seck a fait une razzia. Il a pratiquement laminé le Président sortant avec des scores fleuves.



A Ziguinchor et dans la diaspora, Ousmane Sonko sort largement vainqueur. Le candidat de la coalition "Sonko Président" colle également derrière Macky et Idrissa Seck, dans certains centres de Dakar.



A l'heure actuelle, il est encore impossible de se prononcer de manière certaine sur une victoire au premier tour du candidat sortant qui domine les débats de manière générale, ou de l'effectivité d'un deuxième tour.



A 21H 30 minutes, d'après une première estimation réalisée par la rédaction de PressAfrik, sur 11.000 électeurs étalés dans plusieurs bureaux de vote du pays: Macky Sall serait à 48,2%, Idrissa Seck 25,1%, Sonko 22%, Madické Niang 2,1% et Issa Sall 1,8%

La nuit sera longue...