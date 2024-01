Premiers résultats des législatives en RDC: probable majorité parlementaire pour Félix Tshisekedi

La plupart des alliés du président, y compris les présidents des chambres du Parlement Christophe Mboso et Bahati Lukuebo, le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que tous les vice-Premiers ministres candidats tels que Vital Kamerhe, Jean-Pierre Lihau et Christophe Lutundula, ont été élus. Leurs partis et regroupements politiques figurent également parmi les principales formations ayant atteint le seuil légal de représentativité de 1%.



L'ACRN non représentée

Cependant, du côté de l'opposition, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation (ACRN) de Denis Mukwege n'a pas atteint ce seuil et ne sera pas représentée à l'Assemblée nationale. En revanche, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est bien représenté comme principale force de l’opposition, malgré le fait que certains de ses principaux cadres, dont les porte-paroles Hervé Diakiese et Francis Kalombo, n'ont pas été proclamés élus.



Provisoires

La réaction de Moïse Katumbi face à ces résultats reste à déterminer, lui qui appelle à la réorganisation de ces élections. Ces résultats demeurent provisoires, et les deux mois de contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle seront décisifs en attendant les arrêts définitifs prévus le 12 mars 2024, selon le calendrier de la Céni.