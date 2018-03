Premiers secours : Abdoulaye Diouf Sarr annonce un programme pour former les populations rurales

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s’est rendu sur les lieux du crash de l’avion de l’armée MI-17. A l’occasion, il a annoncé un programme pour former les populations à porter les premiers secours en cas d’accident.



«Il faut absolument former les populations et essayer de mettre en place tout un dispositif communautaire de secours qui fera en sorte que quel que soit le lieu d’une catastrophe, les populations qui sont à proximité feront immédiatement les premiers gestes pour sauver les blessés. Ce programme existe au ministère de la Santé et de l’Action sociale et nous ferons en sorte que dans l'étendue du territoire, que tous les citoyens puissent au moins disposer des premiers rudiments pour sauver les blessés en cas d’accident», a déclaré le ministre de la Santé et de l'Action sociale.



Rappelons que huit(8) personnes ont perdu la vie dans ce tragique accident, douze (12) ont été blessés. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital Principal de Dakar. Les passagers revenaient d’une cérémonie de deuil.