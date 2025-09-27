Préparatifs scolaires à Sédhiou : désinfection des écoles et déficit de 283 enseignants à combler

Le Comité régional de développement (CRD) de Sédhiou a tenu vendredi 26 septembre une réunion consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2025/2026. Plusieurs mesures ont été retenues afin d’assurer un démarrage normal des cours, malgré les contraintes signalées par les autorités éducatives.

L’Inspecteur d’académie (IA), Cheikh Yaba Diop, a présenté un bilan des performances scolaires de la région et rappelé les difficultés rencontrées. Selon lui, « les besoins en personnel enseignant restent élevés, avec un déficit estimé à 164 enseignants dans le cycle élémentaire et 119 dans le secondaire. «



Les travaux de construction d’infrastructures scolaires devraient démarrer dès le mois d’octobre pour répondre à certains besoins.

À l’issue des discussions, le gouverneur de région, Diadia Dia, a résumé les principales décisions. « Il a été retenu de procéder très rapidement à des nettoiements des écoles et aux préfets de tenir des Comités départementaux de développement (CDD) avec les maires pour examiner ces questions liées à la mise à disposition de ces établissements », a-t-il indiqué. Il a ajouté que les services d’hygiène devront effectuer des opérations de désinfection et de désinsectisation des classes pour garantir un environnement sain aux élèves et aux enseignants.



Le gouverneur a également annoncé l’acheminement des tables-bancs nouvellement acquis grâce au concours du ministère de l’Éducation nationale. Les inspecteurs de l’éducation et de la formation sont chargés de leur distribution dans les établissements avant la rentrée.



Sur le plan social, le CRD a recommandé à l’État de répondre à certaines revendications des enseignants, notamment celles liées au paiement des indemnités des examens, afin d’éviter des perturbations en cours d’année. « Nous avons suggéré à l’État de prendre en charge ces revendications qui pourraient être une source d’instabilité », a souligné le gouverneur.

En matière de santé, les mesures de prévention contre le Mpox (variole du singe) et la fièvre de la vallée du Rift ont été rappelées. « Nous avons demandé à ce que les mesures de protection individuelle soient renforcées, notamment le lavage des mains avant et après l’école », a insisté Diadia Dia.



De son côté, l’Inspecteur d’académie a suggéré un renforcement des moyens pour les olympiades nationales et une meilleure communication afin d’impliquer davantage les élèves et la communauté éducative. Il a plaidé pour que les fonds nécessaires soient mis à disposition en amont afin de faciliter la logistique des activités scolaires.

La rencontre a permis de tracer les grandes lignes d’une rentrée que les autorités souhaitent sereine, inclusive et mieux préparée, malgré les défis persistants dans le secteur éducatif à Sédhiou.