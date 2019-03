Préparation CAN 2019 : Le Sénégal sollicité par l’Angola, l’Algérie et la Guinée Equatoriale

Le Sénégal qui doit jouer la dernière journée des éliminatoires face au Madagascar le 23 mars prochain et un match amical face au Mali le 26, est aussi sollicité par d'autres pays. En effet, sous réserve du tirage au sort de la CAN 2019, prévu au Caire le vendredi 12 avril prochain, l’Angola , l’Algérie et la Guinée Equatoriale voudraient se frotter aux poulains d'Aliou Cissé en match amical, au mois de juin pendant la période de préparation du rendez-vous égyptien, renseigne le quotidien sportif Record.

Le Sénégal l'un des favoris de cette CAN est toujours premier en Afrique (24 éme du classement mondial) des distinctions qui poussent certaines nations à vouloir l’affronter.