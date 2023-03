Préparation CAN U17 : les « Lionceaux » participent à un mini tournoi au Maroc

Dans la perspective de la Coupe d’Afrique U17 prévue du 8 au 30 avril 2023 en Algérie, l’équipe nationale du Sénégal est actuellement au Maroc pour participer à un mini tournoi avec le pays hôte, le Burkina et le Soudan du Sud.



Après plusieurs stages au Centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw et deux rencontres amicales face au Cameroun (1-0 et 3-2), les poulains de Serigne Saliou Dia se sont envolés, lundi, pour le Maroc où ils vont prendre part à un mini tournoi de quatre (4) nations.



Selon Record, ce tournoi permettra aux « Lionceaux » de se jauger face à des équipes qualifiées à cette CAN et au sélectionneur de mieux peaufiner ses stratégies : Les « Lionceaux » débuteront ce tournoi ce mercredi face au Burkina Faso puis ils feront face au Maroc avant de terminer par le Soudan du Sud.



Rappelons que pour la phase finale de la CAN U17, les « Lionceaux » logent dans le groupe A avec le pays hôte, l’Algérie, le Congo et la Somalie.