Préparation CAN U20 : Le Sénégal disputera deux matchs amicaux contre la RD Congo

L'équipe nationale du Sénégal des U20 disputera deux rencontres amicales contre la RD Congo en vue de la CAN U20 2025 prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 25 mai.



Ces deux matchs amicaux sont prévus les 20 et 23 mars au stade Lat Dior de Thiès. Pour cette double confrontation, selon Total Sport, le coach Serigne Saliou Dia a fait appel à trois expatriés notamment Pierre Dorival (Lyon), Bakary Sow (FC Séville) et Bahmed Deuff (FC Nantes).