Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Préparation CAN féminine 2026 : les « Lionnes » du Sénégal s’imposent face au Burkina Faso (1-0)



Préparation CAN féminine 2026 : les « Lionnes » du Sénégal s’imposent face au Burkina Faso (1-0)
Pour leur premier match amical de la semaine, les « Lionnes » du Sénégal se sont imposées (1-0) face au Burkina Faso, grâce à un but de Sokhna Nogaye Pène. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain à 17h00 GMT pour une seconde confrontation.
 
La sélection féminine du Sénégal se prépare ainsi pour sa cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations, la troisième consécutive. Logées dans le groupe A, les « Lionnes » affronteront le Maroc, l’Algérie et le Kenya.
 
Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de la CAN féminine 2026. Initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, la compétition se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 13 Avril 2026 - 21:26


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter