Préparation CAN féminine 2026 : les « Lionnes » du Sénégal s’imposent face au Burkina Faso (1-0)

Pour leur premier match amical de la semaine, les « Lionnes » du Sénégal se sont imposées (1-0) face au Burkina Faso, grâce à un but de Sokhna Nogaye Pène. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain à 17h00 GMT pour une seconde confrontation.
La sélection féminine du Sénégal se prépare ainsi pour sa cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations, la troisième consécutive. Logées dans le groupe A, les « Lionnes » affronteront le Maroc, l’Algérie et le Kenya.
Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de la CAN féminine 2026. Initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, la compétition se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026.
La sélection féminine du Sénégal se prépare ainsi pour sa cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations, la troisième consécutive. Logées dans le groupe A, les « Lionnes » affronteront le Maroc, l’Algérie et le Kenya.
Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de la CAN féminine 2026. Initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril, la compétition se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026.
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