Préparation de l’Euro 2024 : après son doublé face à l’Irlande, Cristiano envoie un message fort à la concurrence

Cristiano Ronaldo a inscrit un superbe doublé lors de la victoire du Portugal face à l’Irlande (3-0), mardi en match amical. Malgré ses 39 ans, il a livré un match XXL avec un doublé sublime et a envoyé un message fort à la concurrence.



Après la rencontre, la légende portugaise s’est confiée sur son ambition de remporter encore l’Euro et sur sa situation personnelle alors qu’il se rapproche logiquement d’une retraite.



« C’est bien d’avoir les pieds sur terre, mais avec l’esprit vers le ciel, c’est-à-dire rêver de la Coupe d’Europe. Nous rêvons et nous sommes préparés. Il faut y aller pas à pas, mais rêver est libre. Nous avons le talent, mais comme je le dis souvent, le talent se travaille, personne ne vous donne rien. Et l’équipe est prête à travailler » a-t-il confié à la RTP avant de revenir plus en détail sur son niveau de jeu.



«Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années dans le football. Et comme on dit en Espagne, chaque année est un cadeau qui passe et je peux continuer à jouer. Jouer après 35 ou 36 ans est déjà un cadeau, maintenant j’ai 39 ans et chaque année, j’essaie d’en profiter. L’important est d’être bien physiquement et mentalement pour pouvoir aider l’équipe. Et comme vous le savez déjà, je suis uni par un amour éternel pour l’équipe nationale. Je suis ici depuis 20 ans et je veux juste continuer. Je suis amoureux du football. Chaque match est spécial, imaginez à l’Euro avec le Portugal, vous vous sentez fier… C’est un rêve, comme quand j’avais 20 ans.»



Une mentalité toujours aussi bluffante, encore plus à son âge, qui fait évidemment les affaires de son sélectionneur Roberto Martinez qui n’a pas manqué de saluer sa prestation en fin de rencontre.



«Son engagement en tant que capitaine est incroyable. Quand un joueur comme Cristiano, qui a marqué deux buts, se trouve dans la surface et que la première option est d’aider un coéquipier, cela montre de la solidarité, de la camaraderie et des valeurs importantes pour que le vestiaire aille à l’Euro».



Le Portugal sera une équipe sérieuse à observer lors de l’Euro. Pour son premier match de l’Euro, le Portugal fera face à la République Tchèque ce mardi à 19h00 GMT.