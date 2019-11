Près de 37 morts dans une embuscade à l'est du Burkina Faso

"C'est une attaque meurtrière complexe perpétrée par des individus armés non identifiés", explique Rémi Fulgence Dandjinou le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.



Selon des sources sécuritaires, l'escorte d'un convoi de 5 bus en partance pour la mine d'or de la société canadienne Semafo à Boungou a sauté sur un engin explosif improvisé posé par les assaillants.



Après l'explosion, les assaillants ont ouvert le feu sur les 5 cars qui transportaient le personnel : employés, fournisseurs et prestataires.



Parmi les victimes, il y aurait aussi des fonctionnaires du ministère des Mines et du ministère de l'Economie et des Finances.



Les blessés ont été évacués à Ouagadougou la capitale, pour des soins appropriés.



Un conseil de cabinet du gouvernement est annoncé ce jeudi pour analyser la situation sécuritaire.