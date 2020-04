Près de 500 personnes arrêtées en Côte d’Ivoire en une semaine

Et chaque jour nuit, de nouvelles arrestations ont lieu.



« Ce chiffre de plus en plus croissant de citoyens qui transgressent les mesures prises par l'Etat de Côte d'Ivoire quant à la mise en œuvre du couvre-feu s'apparente à une défiance, sinon un sabotage », a estimé le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police ivoirienne.



Selon lui, la police ivoirienne met tout en œuvre pour venir à bout de ces transgressions.



Il a par ailleurs appelé les populations au civisme et à « cesser toute velléité d'infraction pendant le couvre-feu ».



Il a insisté sur le fait que la police et les autres forces de défenses et de sécurité « continueront de rester fermes pour protéger les populations ivoiriennes ».