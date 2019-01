Présent au lancement de "Sonko Président", Barth reprend Thiat et Kilifeu: « nous avons tous, en face de nous, un Sai Sai »

Le maire de Mermoz, Barthélémy Dias a pris part à la cérémonie du lancement de la coalition ‘’Sonko Président" en qualité de représentant de Khalifa Babacar Sall. A l’occasion, il n' a pas hésité à tirer sur Macky Sall, en reprenant le titre de la chanson de rap, du groupe Keur Gui, qui fait un tabac sur la toile depuis hier.



« Nous avons tous en face de nous, un Sai Sai. Et ce Sai Sai là, a décidé de passer au premier tour et par tous les moyens. Je vous invite à vous installer dans sa tête et à réfléchir comme il réfléchit pour se maintenir au pouvoir. Vous comprendrez et vous trouverez aisément la solution à votre troisième alternance », a-t-il lancé.