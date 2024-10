Présidence du CNG : Tapha Guèye réclame le départ de Bira Sène

La bataille fait rage entre les partisans de Malick Ngom et ceux de Bira Sène, président sortant du Comité national de gestion de la lutte (CNG). En réaction à une conférence de presse des soutiens de Bira Sène, les défenseurs de Malick Ngom ont rapidement organisé leur propre point de presse lundi soir pour répondre. Tapha Gueye, qui était présent, a clairement exprimé son souhait de voir le président sortant quitter ses fonctions.



Parmi les partisans de Malick Ngom, on compte de grands noms de l'arène sénégalaise, tels que Tapha Gueye, Gris Bordeaux, Baye Ndiaye, Pape Thialis Faye et Max Mbargane.



Lors de la conférence de presse, le 2e Tigre de Fass, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Bira Sène. D’après le journal sportif Record, le Fassois ne souhaite que le départ du président sortant.



«La recommandation du ministre est que chaque association soit représentée par son président ou son représentant lors des dépôts des candidatures. Celui-là viendra avec une liste de trois candidats. Toutes les associations auront droit à un vote. Le CNG avait écarté plusieurs noms dans la liste qu'il a présentée du ministère », a-t-il dit.



Tapha Gueye a également dénoncé le fait que plusieurs noms avaient été écartés de la liste présentée au ministère par le CNG.



Sécuriser le vote



« Ni mon nom ni celui de Gris Bordeaux n'y figuraient. Ce qui est louche. Ayant appris cela, j'ai écrit une autre liste plus complète que j'ai remise au ministère. Bira Sène doit quitter le navire. Malheureusement, il est en train de forcer le passage. Et j'espère qu'il ne réussira pas son projet. Le président des lutteurs en activité, les managers, les promoteurs, les associations de lutte simple sont tous avec Malick Ngom », a souligné l’ancien tête de file de l’écurie Fass.



Enfin, il a précisé que lors du vote, rien n'obligeait à inscrire trois noms comme le recommande le ministre : « Quand on ira voter, nous ne serons pas obligés de mettre les trois candidats, comme le préconise le ministre, nous pouvons mettre le nom de Malick Ngom uniquement. Après cela, il faudra sécuriser notre vote », a indiqué Tapha Gueye, président de l’Association des Sages de la lutte.