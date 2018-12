Présidentielle 2019: Aissata Tall Sall et Issa Sall seront investis ce samedi

La candidate déclarée du mouvement "Oser l'avenir", Aissata Tall Sall et le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), Issa Sall seront investis ce samedi, en marge de le présidentielle sénégalaise prévue le 24 février 2019.



Issa Sall a été choisi "légitimement" par le bureau politique et "validé par le président Serigne Moustapha Sy", selon, la précision du responsable adjoint chargé des élections, M. Djité. Ceci met fin au débat né de l’interprétation des propos du guide moral des Moustachidines, Serigne Moustapha Sy, lors du Gamou aux Champs de Course, invitant son frère Serigne Habib à être son Directeur de campagne à la présidentielle.



Le 1er décembre, c'est le président Macky Sall et Bougane Gueye Dany qui ont donné le coup d'envoi. Ils ont été investis comme candidat à la présidentielle, par leurs formations politiques respectives.