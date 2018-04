Présidentielle 2019 : Idrissa Seck tout prêt d’enrôler Aliou Sow

«Parmi les faits majeurs de 2018, il y a les réconciliations des dignes fils du Sénégal qui ensemble, ont décidé de se battre pour que la démocratie, la République, restent des socles inébranlables dans le pays», a déclaré Idrissa Seck à l’endroit d’Aliou Sow et de Babacar Diop.



A cette invite à un front commun contre le régime de Macky Sall, l’ancien ministre de la Jeunesse sous Wade de répliquer : «Tout Sénégalais objectif, patriote et qui aime ce pays doit vous accompagner, vous respecter, vous écouter et vous suivre».



Avant d’ajouter : «les Sénégalais doivent comprendre que, qu’il pleuve ou qu’il neige, le Sénégal de demain se fera avec vous».



Le président du Conseil départemental de Thiès poursuit ainsi son opération de charme. En effet, après avoir reçu les enseignants, l’ancien maire de Thiès se tourne désormais vers ses ex-frères de parti.