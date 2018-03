Présidentielle 2019-Idrissa Seck veut détrôner Senghor et propose son hymne nationale

«Ce que je propose c’est d’abord de passer de la République du Sénégal à la République sénégalaise. Je veux qu’on fonde une République sénégalaise articulée autour des valeurs qui nous sont propres, mais pas la République du Sénégal», a indiqué Idrissa Seck qui faisait part des changements qu’il allait effectuer si jamais il est élu à la tête du Sénégal au soir du 24 février 2019.



Le président du Conseil départemental de Thiès de faire la comparaison avec la France : «On ne dit pas la République de France, on dit la République française. Parce que c’est la culture française, les tripes des Français qui ont généré leur République. Et c'est par là que je vais commencer. Je vais commencer par proposer de changer l’hymne national. Je veux un hymne à nous, qui nous fasse vibrer, qui sort de nos tripes et qui évoque ce que nous sommes, d’où nous venons. Pas quelque chose qu’on a été importé comme l’actuel».



Et pour concrétiser son ambition, l’ancien Premier ministre propose de lancer un concours afin d’éviter la même erreur que Me Abdoulaye Wade avec son hymne à l’Afrique : «Me Wade en avait proposé un, mais il est allé trop loin, parce qu’il s’est improvisé compositeur et musicien à la fois. Je ne ferai pas cela».