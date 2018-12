Présidentielle 2019 : Kara pourrait faire partie de la course

La course pour la Présidentielle de 2019 pourrait noter un nouveau participant avec l’annonce de Serigne Modou Kara Mbacké. En effet, a annoncé le journal L’As, le marabout a affirmé avoir engrangé le nombre de signatures requis.



Le leader du Parti pour la vérité et le développement (Pvd) qui était dimanche à Keur Massar a aussi fait savoir que l’argent ne sera pas un problème puisqu’il dispose des 30 millions de francs Cfa, pour la caution, condition sine qua non pour espérer faire partie de la course.