Présidentielle 2019 : L'idée du boycott titille Sonko

La participation de l’opposition à l’élection présidentielle du 24 février prochain n’est pas acquise. En effet, à en croire le journal le Quotidien, l’idée de boycott est de plus en plus agi té , surtout avec le mail qui serait adressé au Collectif des 25 (en référence aux 25 partis et coalitions de l’opposition regroupés au sein d’une plateforme).



A en croire la même source, Ousmane Sonko serait l’initiateur de cette idée et aurait invité les membres de l’opposition à l’entériner. Mais, l’idée ne fait pas l’unanimité chez certains leaders de l’opposition à l’image d’El Hadj Malick Gackou.



Mais, certains ténors ont fait savoir que c’est une fausse information véhiculée par le pouvoir pour nuire à l’opposition.



Toutefois, précise Oumar Sarr, le leader de Pastef les a simplement invités à se pencher sur la question pour juger de l’opportunité de participer à une élection où les règles ne sont pas respectées par leur adversaire commun qui se trouve être le président de la République, par conséquent, disposant de tous les leviers qu’il ne manquera pas d’utiliser contre eux.