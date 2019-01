Présidentielle 2019 : La Cos M23 appelle les acteurs à la retenue

Au vu de la tension qui prévaut en cette veille d’élection, la Cellule orientation et stratégie (Cos-M23) appelle les différents acteurs politiques au calme. A en croire son président, Abdourahmane Sow, cette situation pourrait conduire le Sénégal à des lendemains assez troublés si l’on n’y prend pas garde.



Mais cette situation découle entièrement de la responsabilité du pouvoir car ce dernier n’a pas pu obtenir un consensus surtout concernant l’organisation de l’élection présidentielle du 24 février prochain. Dans la même veine, M. Sow dénonce le non-respect par Macky Sall de la revendication principale de l’opposition à savoir confier l’organisation du scrutin à une personnalité neutre. Ce qui constituait d’ailleurs, rappelle-t-il, le cheval de bataille des gouvernants avant 2012, alors qu’ils combattaient Me Abdoulaye Wade.



«En tant que citoyen engagé et surtout à la veille de cette élection présidentielle avec tout ce que cela comporte comme conflit, nous appelons les acteurs à la retenue. Nous mettons le pouvoir devant ses responsabilités, mais engageons également les citoyens sénégalais à défendre leurs droits, la démocratie, mais surtout à ne pas accepter la confiscation de la souveraineté populaire qui doit passer par un processus régulier », a-t-il déclaré sur Sud Fm.