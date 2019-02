Présidentielle 2019 : La lutte pour les soutiens atteint son paroxysme

Ils sont 5 sur le départ pour la course à la présidentielle. Et pour se donner les moyens de la remporter, les candidats se sont mis en tête de s’attacher les services des leaders politiques qui n’ont pas eu la chance de voir leur candidature être validée par le Conseil constitutionnel.



Et dans cette course folle, Idrissa Seck semble remporter la palme, ou du moins, pour le moment. En effet, le président de la coalition «Idy 2019» a déjà noté l’adhésion de son ancien chargé de communication, Thierno Bocoum, par ailleurs président de l’Alternance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir).



Mais, Idrissa Seck, candidat pour la troisième fois à la Présidentielle a débauché Malick Gackou et plus récemment Pr Amsatou Sow Sidibé et Moustapha Guirassy.



Cependant, le président sortant Macky Sall n’est pas en reste, même s’il est un peu largué puisqu’il a reçu l’apport d’Aïssata Tall Sall l’édile de Podor, ainsi que celui de Me El Hadj Diouf. Mais quelques semaines auparavant, le chef de file de Benno bokk yakaar (Bby) avait capté l’attention de Modou Diagne Fada, et Abdoulaye Baldé.



Dans ce jeu des alliances, Ousmane Sonko aussi cherche à tirer son épingle du jeu. Le leader de Pastef a accueilli dans ses rangs Pierre Goudiaby Atépa, la plateforme «Avenir Senegaal bi ñu Beug », ainsi que celui de Boubacar Camara.



Les deux moins nantis de la lutte aux soutiens sont sans doute Pr Issa Sall de Pur et Me Madické Niang, même si ce dernier a reçu dans ses rangs Mamadou Lamine Mansaly.