Présidentielle 2019 : Nafissatou Wade est la première femme à annoncer sa candidature

Nafissatou Wade de la convergence Déggu jëf a annoncé sa candidature à la présidentielle ce matin, lors d’une conférence de presse. Maîtrisarde en urbanisme et aménagement de l’Université Gaston Berger, elle a dit s’investir pour « répondre au besoin d’un véritable changement pour un réel développement du Sénégal ». Nafissatou Wade a ajouté en outre que sa vision « s’appuie sur la citoyenneté effective, l’emploi des jeunes, un développement inclusif pour un changement commun, un Sénégal pour tous ».



« Nous rêvons d'un Sénégal de paix et c'est possible. En milieu rural certaines familles n'arrivent pas à manger à leur faim. Est-ce qu'il est normal au Sénégal en 2018 que le taux de chômage reste élevé ? C'est possible de trouver une solution en 2019 » a-t-elle laissé entendre. Elle a également soutenu que notre pays a besoin d’une justice équitable.

« Je suis candidate à l’élection présidentielle pour faire valoir mon taux d’utilité nationale présidentielle à travers un programme à réaliser tous ensemble. Notre appel autour d’une citoyenneté active et d’un Etat responsable, répond au besoin d’un véritable changement pour un réel développement du Sénégal vécu par des Sénégalais qui s’approprient leurs valeurs, leur religion tout ‘en s’ouvrant au monde.



La Convergence Deggu Jef est investie dans le capital humain car le développement passe inéluctablement par la participation de tous », a-t-elle aussi dit.



Dakar actu