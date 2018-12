Présidentielle 2019: Seydou Gueye élimine Karim Wade

Le porte-parole du gouvernement sénégalais Seydou Gueye, a d’emblée éliminé Karim Wade de la course à la présidentielle. Lors d’une conférence de presse, il a soutenu que ce dernier selon lui « n’est pas éligible », car son « casier judiciaire n’est pas vierge », alors que les cadres du Parti démocratique sénégalais ont déposé jeudi la caution de leur candidat.



« Je pense que c’est la chose la plus simple pour tout sénégalais qui veut être candidat. Le processus de validation de candidature est rythmé par des séquences et jalonné d’exigences dont une qui est essentielle, la capacité d’être éligible », explique Seydou Gueye.



« Une deuxième qui est non moins importante, mais qui est la règle universelle, c’est le casier judiciaire vierge et puis, il y a d’autres tel que le décompte des parrainages pour tomber sur ce qui est exigé par la loi », poursuit-il.



Jeudi, les responsables du PDS ont déposé la caution de Karim Wade pour les élections. Ce lundi, Karim Wade va envoyer un huissier aux services du ministère de l’Intérieur pour disposer d’un moins d’un duplicata de sa carte d’identité biométrique, afin de pouvoir déposer ses dossiers de parrainages.



Selon le porte-parole du gouvernement, « déposer 30 millions FCFA est un acte ordinaire, comme pour tout sénégalais qui a envie de consigner à la caisse de dépôts et de consignations une somme d’argent par rapport à des engagements ou à des responsabilités ».