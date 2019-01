Présidentielle 2019 : " l'enjeu principal de cette élection est d’éviter une crise post-électorale" (Professeur)

L’enseignant en Histoire et Géographie de l’université des Colombia des Etats-Unis appelle les Sénégalais à aller voter en masse, ce, pour contrôler l’ensemble des obstacles qui sont en place. Selon le Prof Mamadou Diouf, que : «le président Macky Sall passe au premier tour ou non, il va falloir que les choses se passent dans la transparence pour éviter des crises postes électorales. C’est ce que le Sénégal doit éviter ». Et, lance-t-il, « l’ensemble de la classe politique doit effectivement s’engager en des élections transparentes et en accepter les résultats».



Sur la question du parrainage, l’invité de l’émission «Objection» de ce dimanche 06 janvier 2019, déclare qu’ : «en général on avait 13 candidats, aujourd’hui, les candidats à la candidature étaient 23, donc ce qui montre que le parrainage était censé jouer le rôle de réduire le nombre de candidats et en fait le but n’était pas atteint. Donc, on peut se poser la question de savoir : si le parrainage n’a pas un rôle d’éliminer le plus grand nombre de candidats, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui », souligne-t-il.



A cet effet, conclut-il, «seul le vote des Sénégalais peut départager les candidats».