Présidentielle 2024 : 6 sur 60 candidats ont passé l'étape des parrainages

Les 6 candidats retenus :



Boubacar Camara

Dethié Fall

Cheikh Tidiane Dièye

Daouda Ndiaye

Karim Wade

Habib Sy.



Les 11 candidats qui doivent régulariser leurs parrainages :



Rose Wardini (31.000)

Idrissa Seck (5.800)

Serigne Mboup (13.000)

Pape Djibril Fall (13.000 et 03 régions)

Aliou Mamadou Dia (202 à Diourbel)

Malick Gakou (3.449)

Mamadou Lamine Diallo (5.199)

Mouhamed Boun Abdallah Dione (7.817)

Serigne G. Diop (13.228 et 02 régions).

Aly Ngouille Ndiaye (1009)

Souleymane Ndené Ndiaye (18.669)



Par ailleurs, pas d'informations exacte sur la régularisation des dossiers de Me El hadj Diouf et Cheikh Tidiane Gadio. Le processus du contrôle des parrains prend fin ce vendredi 5 et 35 dossiers de candidature attendent d’être traités.



La liste définitive des candidats retenus sera publiée le 20 Janvier 2024 au Conseil constitutionnel.