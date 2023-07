Présidentielle 2024 : Abdourahmane Diouf propose un modèle de développement basé sur les réalités socio- économiques

Revenant sur la non candidature du Président Macky Sall, Abdourahmane Diouf indique avoir écrit dans son livre paru en octobre 2022 que le Président Macky Sall n'avait pas le droit à un troisième mandat. Il base son analyse sur le droit. Pour lui, Awalé est le seul parti politique qui a organisé symposium qui a réuni d’éminents universitaires sur la question du 3ème mandat.





M. Diouf souligne que la question du troisième était un combat juridique un combat d'honneur et un combat pour l’avenir du Sénégal.





Il veut inciter aux Sénégalais à s'intéresser au débat contradictoire. Selon lui, de 1960 jusqu'à nos jours, le Sénégal n'a pas encore choisi un président de la République sur la base d'un programme. Abdourahmane Diouf veut changer le système laissé par les colons.





« La non-candidature de Macky Sall donne l'occasion aux candidats de débattre sur des programmes. Une occasion nous est donné de proposer aux Sénégalais nos offres programmatiques. Depuis 63 ans, le Sénégal n'a pas eu un président qui a été sur la base d'un programme. Je ne compte pas suivre la démarche des anciens présidents. Nous allons complètement changer le système légués par nos prédécesseurs », a dit le président du parti Awalé.





Patriotisme économique



D’après lui, pour sortir du système qui nous a été bâti par le colon, il faut construire une « autre maison tout à fait africaine sur des bases endogènes sur la base de nos réalités et proposer aux Sénégalais un modèle de développement conforme à nos réalités socio-économiques. C’est ça le candidat Abdourahmane Diouf, c’est ça que nous vous proposons », a fait savoir le docteur en droit.





D'ailleurs, il insiste au niveau de son programme sur l'économie et le patriotisme économique. Selon M. Diouf, il n'est pas question qu'on « continue à accueillir des investisseurs dont la part la plus importante des dividendes est rapatriée. On peut trouver une juste mesure pour que le Sénégal profite encore davantage des dividendes de ces investissements au profit de sa jeunesse et au profit de ses populations ».





Une fois au pouvoir, Abdourahmane Diouf compte réformer les institutions du Sénégal, qui selon lui, ne reflètent pas les réalités sénégalaises.



« Nous avons une Constitution et des institutions basées sur la 5ª République française qui, à notre avis, est obsolète et ne marchent pas avec les réalités du pays. Donc là, l'objectif avec ce premier axe, c'est de passer de la République du Sénégal qui découle de la colonie du Sénégal à la République sénégalaise », a laissé entendre l’opposant.



« Nous voulons mettre en place une nouvelle République, une nouvelle Constitution basée sur nos réflexions, une République endogène qui tient en compte les réalités du Sénégal et c'est à partir de ce moment que nous pensons qu'avec ces institutions nouvelles, nous pouvons arriver au développement», a ajouté le président du parti Awalé.