Présidentielle 2024: Aida Mbodj déclare sa candidature et adoube Ousmane Sonko

La « Lionne du Baol » a déclaré ce dimanche sa candidature à la Présidentielle sénégalaise du 25 février 2024.



Membre de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, Aida Mbodj ira sous la bannière de l’Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey qui l’a investie ce dimanche lors d’un congrès organisé au CICES. Elle considère sa candidature comme historique et met en avant le leadership féminin.



Prenant la parole, l’ancienne ministre sous Diouf et sous Wade, a tenu à rendre hommage à Ousmane Sonko, qui a envoyé son chef de protocole Djiby Gueye NDIAYE et des membres de son équipe pour assurer la sécurité de l’événement. Aida Mbodj a soutenu que le le chef de l’opposition sénégalaise est son fils et que le simple fait qu’il a envoyé son chef de protocole montre toute l’estime que le leader de Pastef a envers sa personne.

Elle a prié pour le repos de l’âme des personnes décédées lors des manifestations au Sénégal et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Elle également plaidé pour la libération des détenus politiques et la levée du blocus du domicile dd Ousmane Sonko, soulignant que ce dernier est une chance pour la démocratie sénégalaise et que l’opinion est désormais informée de sa relation avec lui.



Aïda Mbodj affirme que ce congrès d’investiture marque le début de sa participation aux débats sur les programmes. Les axes de son projet sont la restauration de l’État de droit et de la démocratie, la restructuration de l’économie, la dimension environnementale et le développement, ainsi que l’aspect sécuritaire.