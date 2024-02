Présidentielle 2024 : Amadou Ly (Akilee) demande à Macky d’organiser l’élection dans l'esprit de la Constitution

Dans un communiqué publié ce jeudi 22 février 2024, Dr Amadou LY dit Akilee, président Yeesal En Marche (YEM) demande au Président Macky Sall de respecter la volonté du peuple en organisant l'élection présidentielle dans l'esprit de la Constitution.



« Notre pays vit des moments incertains dans un contexte politique tendu qui déteint sur le climat social et l'environnement économique. Cette situation découle de la surprenante et impromptue décision du Président Macky SALL de reporter le scrutin présidentiel du 25 février 2024 à la faveur d'un décret précipité et sans base légale in fine ; précipitation et improvisation qui aujourd'hui exposent le Sénégal comme jamais, dans un contexte économique attendu favorable avec l'exploitation de toutes nos ressources naturelles », peut-on lire dans un communiqué.



Ainsi, Yeesal En Marche! (YEM!) demande au Président Macky SALL de respecter la « volonté du peuple en organisant l'élection présidentielle dans l'esprit de la Constitution, à défaut de la lettre eu égard aux contraintes de délais, avec une passation de pouvoir pacifique et transparente qui va consolider notre état de droit et notre stabilité ».



Dr Amadou LY Akilee dit suivre avec attention « l'interview du Président Macky SALL, qui est un moment crucial pour notre démocratie qui est mise à rude épreuve ».



En tout état de cause, dit-il, dans « l'esprit des décisions du Conseil constitutionnel, YEMI appelle l'administration et les autorités compétentes impliquées dans le processus électoral à prendre les dispositions idoines pour une organisation rapide, sincère et fiable de l'élection présidentielle de 2024 ».

YEMI appelle tous les « acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques et la population à faire preuve de responsabilité et de civisme, en évitant toute provocation ou violence qui pourrait compromettre la paix sociale. Nous devons tous œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation, dans le respect de nos Institutions et de nos lois ».



Amadou Ly apporte son soutien à la Coalition Diomaye Président.

« Pour notre part, à YEMI, après n'avoir pas été retenus au terme du 2ième tour de validation des parrainages, nous avons choisi de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Diakhar FAYE au sein de la grande coalition éponyme, et nous consacrerons tous nos efforts à la réussite de notre ambition commune pour construire un avenir meilleur pour tous », a-t-il annoncé.