Présidentielle 2024 : Bougane Guéye félicite Diomaye Faye pour sa « brillante victoire »

Les félicitations fusent de partout après la victoire du candidat de la Coalition Diomaye Président. C'est au tour de Bougane Guéye de féliciter Bassirou Diomaye Faye pour sa « brillante victoire ». Le président du mouvement Gueum Sa Bopp a également félicité le « peuple » qui selon lui, a tourné la « page du système ».



Voici in extenso l’intégralité de son message.



Nos félicitations au Président Diomaye Faye pour sa brillante victoire.



Le Sénégal des profondeurs a, cette fois-ci, suivi la dynamique de changement amorcée par les zones urbaines.



Félicitations au peuple qui a enfin tourné la page du système qui a fini de plonger le Sénégal dans une pauvreté extrême avec une industrie de corruption dans l’administration. Les chantiers attendus sont énormes et urgents.



L’heure a sonné pour un Sénégal de renouveau avec une justice qui fera de l’injustice l’ennemi à abattre.

Il faudra relever le défi de la relance économique, de la bonne gouvernance et de la transparence pour un Sénégal où il fera bon vivre.



Barrons la route aux politiciens de profession pour un Sénégal meilleur.

Bonne chance au Président Diomaye.



Bougane Guéye

Président du mouvement Gueum Sa Bopp