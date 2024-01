Présidentielle 2024 : El Hadji Ibrahima Mbow retire sa candidature et décide de rejoindre le Lacos

El Hadji Ibrahima Mbow de l’Union citoyenne But Bi retire sa candidature à la présidentielle de 2024. Classé 36e sur la liste des candidats qui doivent passer à la Commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel, le président de l’Union Citoyenne Bunt Bi a décidé de jeter l’éponge et de rejoindre les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos).



« J’ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de la République pour les élections du 25 février 2024 afin de rester en cohérence avec les résolutions du congrès et les options stratégiques du Lacos », a-t-il déclaré.



El Hadji Ibrahima Mbow réitère l’engagement de l’Union citoyenne Bunt Bi à servir l’intérêt supérieur du Sénégal au-delà des enjeux personnels et partisans. « Nous croyons fermement qu’au-delà des individualités que c’est une équipe qui pourra relever les défis cruciaux de la troisième alternance », a-t-il dit.



« Je réitère à l’ensemble de la population sénégalaise notre engagement à bâtir ensemble avec toutes les forces vives de la nation un Sénégal majeur entreprenant et solidaire. Avec espoir que 2024 verra des élections inclusives, transparentes, apaisées et consolidantes de notre démocratie », a indiqué le président de l’Union citoyenne Bunt Bi.