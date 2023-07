Présidentielle 2024 : La LD propose à BBY de choisir un "candidat unique et consensuel"

La Ligue démocratique (LD) préconise le renforcement de l’unité de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et lui propose de mener des « concertations inclusives » en vue de la désignation d’un « candidat unique et consensuel » à l’élection présidentielle de 2024.



« Considérant l’enjeu capital de l’élection présidentielle du 25 février 2024 », le secrétariat permanent de la LD « exhorte les parties prenantes de Benno Bokk Yaakaar à renforcer l’unité et la cohésion de la coalition ».



« Il appelle à des concertations inclusives pour désigner un candidat unique et consensuel de Benno Bokk Yaakaar, capable de conduire la coalition à une victoire massive », ajoute la Ligue démocratique dans un communiqué.



Nicolas Ndiaye et ses camarades font part, en même temps, de « la disponibilité de la LD à tout mettre en œuvre pour l’avènement d’une gauche plurielle [et] forte ». Ils se réjouissent du « bilan élogieux des politiques publiques « menées par Macky Sall et les membres du gouvernement « dans tous les domaines, au bénéfice des populations ».