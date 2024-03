Présidentielle 2024 - Malène Hodar et Birkilane : Diomaye Faye rafle les départements

Les résultats provisoires des départements de Malène Hodar et de Birkilane ont été publiés par la Commission de recensement des votes. La coalition Diomaye président est largement en tête dans les deux départements devant Amadou Ba.



A Birkilane, le candidat Bassirou Diomaye Faye arrive largement en tête avec 18.535 voix. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, arrive deuxième avec 12.899 voix. El Hadji Mamadou Diao récolte 559 voix et Cheikh Tidiane Dièye 234 voix.



Dans le département de Malène Hodar, le candidat Bassirou Diomaye Faye gagne avec 11.980 voix. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba arrive deuxième avec 11.454 voix. Aliou Mamadou Dia obtient 10.132 voix et 333 voix pour Khalifa Sall.