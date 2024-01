Présidentielle 2024 : Mary Teuw Niane exige le Conseil constitutionnel à "respecter les droits de tous les candidats"

Le candidat recalé lors des contrôles de parrainage pour l’élection présidentielle du 25 février est venu ce mardi déposer un recours au Conseil constitutionnel concernant son dossier de parrainage.



« Nous sommes venus au Conseil constitutionnel déposer notre recours. Il faut souligner que le 3 janvier déjà, le mandataire, Dr Tabouré Agne était venu déposer un recours qui s’est aujourd’hui renouvelé. Nous avons deux procès-verbaux un procès-verbal d’un dépôt de dossier dans lequel nous avons 51 267 parrains et un procès-verbal lors du contrôle des parrainage dans lequel il nous est indiqué 51 254 parrains. J’exige que les droits de tous les candidats libres de circuler et ceux qui sont en prison, soient respectés », a déclaré Mary Teuw Niane.



Qui ajoute : C’est le même fichier que nous avions déposé et nous pensons bien qu’il n’y a pas de souris qui sont venus manger les 13 parrains. Donc ceci nous a amené à prendre un huissier qui a fait le constat et nous demandons au Conseil constitutionnel d’examiner notre dossier et de donner suite à notre requête ».



Selon lui, les plaintes sont nombreuses parce qu’il y a énormément d’irrégularités, de constats qui ne satisfont pas le candidat ou le mandataire et cela évidemment fait en sorte que pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal nous avons autant de requête.



« Le temps importe peu ce qui est important est que l’élection de passe dans le respect des procédures, dans la transparence et dans l’inclusion. Si on me rejette pour des raisons valables, je n’ai aucun problème si par contre on me rejette pour des raisons qui ne le sont pas, évidemment cela n’est bon pour la démocratie sénégalaise et cela fera en sorte qu’au sortir des élections, il y’aura nécessairement un contentieux (…) », conclut Mary Teuw Niane.