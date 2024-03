Présidentielle 2024 : Me Sidiki Kaba annonce que le matériel électoral est disponible sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger

La passation de service entre l’ex ministre de l’Intérieur Me Sidiki Kaba et le nouvel entrant Mouhamadou Makhtar Cissé a eu lieu ce lundi. Pour une bonne organisation de la présidentielle du 24 mars, l’ancien ministre de l’Intérieur informe que le matériel électoral est déjà disponible sur l’ensemble du territoire national et acheminé à l’étranger. Me Kaba souhaite une élection présidentielle transparente et qui se passe dans un esprit apaisé.



« Le président de la République en vous choisissant savait que vous étiez l’homme de la situation, nous sommes à un tournant politique et démocratique de notre pays. Un processus électoral qui a été lancé, une campagne électorale a été lancée qui sera réduite d’une semaine parce que le 24 mars. Nous aurons un premier tour qui peut être sanctionné par une victoire, d’un des 19. Ce qui fait que nous aurons donc ce soir le 5e président de la République du Sénégal. Aussi, il est possible qu’il ait un deuxième tour et ce deuxième tour, il faut l’organiser », a déclaré le ministre de l’Intérieur sortant.



D’ailleurs, Me Sidiki Kaba assure que le matériel électoral est disponible et que tout est prêt pour une bonne organisation de la présidentielle.



« Je puis vous rassurer que vous avez une direction générale des élections qui est d’un très grand professionnalisme. À sa tête, vous avez Thiendella Sidy Fall qui connaît tous les éléments qui sont associés à l’organisation des élections et au processus électoral. Il a acheminé sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger tout le matériel électoral. Il y a des inquiétudes. Je voudrais rassurer les Sénégalais, le matériel électoral est bien en place. Les bulletins qui portent la date du 25 février sont déjà prêts. Et ces bulletins seront à la disposition des Sénégalais, des électeurs lorsqu’ils doivent accomplir leur devoir citoyen le 24 mars 2024 », a annoncé le nouveau Premier ministre.



Me Sidiki Kaba magnifie la crédibilité de son successeur. « Votre personnalité, dotée d’une grande crédibilité, va crédibiliser ce processus en veillant à ce qu’en dernière instance, nous ayons une élection présidentielle transparente et qui se passe dans un esprit apaisé. Des élections dans le calme », a-t-il laissé entendre.