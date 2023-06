Présidentielle 2024: Mimi Touré avertit "aucun report ne peut être envisagé"

Aminata Touré plaide pour un respect du calendrier électoral. Pour elle, il est impensable de parler d’un report de la prochaine présidentielle.

​

« L’élection présidentielle devra impérativement se tenir à date échue, en février 2024 avec la participation de TOUS les candidats. Seul le Président Macky Sall n’y participera pas selon les dispositions très claires de la Constitution. Aucun report de l’élection présidentielle ne peut être envisagé ! » A averti l’ancienne première ministre du Sénégal sur son compte facebook.



Poursuivant, elle invite les organisations nationales et hors de nos frontières à situer les responsabilités sur les morts enregistrés lors des manifestations du 1er juin.



« Les plaintes nationales et internationales doivent rapidement permettre de situer les responsabilités sur les tueries de 16 de nos enfants et les commanditaires et auteurs doivent rapidement répondre de leurs actes de barbarie », a t-elle lancé.